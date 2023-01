Novas regras na saúde podem obrigar blocos de partos privados a fechar

Em entrevista à SIC Notícias, Fernando Araújo disse que não quer os médicos de família a perder tempo a passar baixas de curta duração para justificar faltas ao trabalho. O diretor executivo do SNS informa que está a ser estudada uma solução com a Segurança Social.Fernando Araújo disse ainda estar a ser estudada a possibilidade de avançar com urgências metropolitanas na grande Lisboa, replicando o modelo seguido pelos hospitais do grande Porto.