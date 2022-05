Novas regras para bolsas de estudo no Superior

A proposta da Iniciativa Liberal só passou à segunda no parlamento, depois de ter sido rejeitada na votação que decorreu na terça-feira à noite na Comissão de Orçamento e Finanças, com o voto contra do PS e voto favorável das restantes bancadas.





Hoje, a proposta foi avocada a plenário e aprovada, depois de o PS ter alterado o seu sentido de voto.