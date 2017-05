Nove distritos de Portugal continental sob aviso Amarelo devido à chuva

Lusa 26 Mai, 2017, 07:16 / atualizado em 26 Mai, 2017, 08:13 | País

Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Guarda, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra e Braga são os distritos sob aviso o amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro.

O aviso para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga prologam-se até à 12:00, enquanto nos restantes até às 18:00.

Chuva e granizo

O IPMA prevê para o Norte e Centro de Portugal continental céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se muito nublado no litoral até final da manhã e a partir do final da tarde. Até ao final da tarde aguardam-se aguaceiros até o final da tarde, que poderão ser por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada. Prevê-se ainda rajadas de vento fortes e pequena descida da temperatura mínima e máxima.

Para as regiões do Sul aguarda-se céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até ao final da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde no interior prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima.

Lisboa deverá chegar aos 27 graus, o Porto aos 23º e Faro aos 25º.

A previsão para os Açores é de céu em geral muito nublado, embora com abertas nos grupos Ocidental e Central, e períodos de chuva. A temperatura em Ponta Delgada deverá chegar aos 19º.

Para a Madeira esperam-se céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros fracos até final da manhã nas vertentes norte e nas zonas montanhosas. No Funchal, a temperatura vai alcançar os 23º.