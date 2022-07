Nove distritos do continente sob aviso amarelo a partir de quarta-feira devido ao tempo quente

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de quarta-feira e as 17:00 de quinta-feira por causa do tempo quente.

No distrito de Faro, o aviso amarelo tem início a partir das 09:00 de hoje.

O IPMA vai elevar o aviso amarelo para laranja nos distritos de Bragança e Guarda entre as 09:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira por causa do tempo quente.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.