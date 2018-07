Partilhar o artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor Imprimir o artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor Enviar por email o artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor Aumentar a fonte do artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor Diminuir a fonte do artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor Ouvir o artigo Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor

Tópicos:

Atmosfera, Aviso, Calor, Instituto, Mar, Meteorologia, Vermelho,