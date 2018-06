Partilhar o artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa Imprimir o artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa Enviar por email o artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa Aumentar a fonte do artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa Diminuir a fonte do artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa Ouvir o artigo Nove entidades juntam-se para ter uma única voz para com o Estado e Europa