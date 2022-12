Nove maternidades fechadas ou condicionadas no fim de semana de Natal

A sul, o bloco de partos do hospital das Caldas da Rainha e os hospitais de

Abrantes e Santarém também terão constrangimentos.



Na Grande Lisboa os blocos de parto dos hospitais de Vila Franca de Xira, São Francisco Xavier, Amadora-Sintra e de Setúbal fecham esta quinta-feira e só reabrem na segunda-feira.



No Alentejo, a maternidade do hospital de Beja está com limitações no dia de Natal.



Perante todas estas condicionantes, o Ministério da Saúde recomenda a quem necessitar que contacte a Linha de Saúde 24.