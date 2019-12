Nove mortos e 38 feridos graves na operação Natal e Ano Novo da GNR

No total, desde o início da operação, há registo de nove mortos, 38 feridos graves, 580 ligeiros em mais de 2.268 acidentes até às 7h00 desta segunda-feira, com explicou à Antena 1, o major Ricardo Bailote da Guarda Nacional Republicana.

A operação teve início no passado dia 20 de dezembro e termina no dia 5 de janeiro.Em termos de fiscalizações, o maior número de infrações detectado está relacionado com excesso de velocidade.No âmbito da inspeção rodoviária, foram fiscalizados 45.381 veículos, tendo sido detetadas 13.321 infrações.Desde o início da operação "Natal e Ano Novo", os militares da GNR realizaram 40.925 testes de álcool a condutores, dos quais 299 resultaram em contraordenação. Em 262 casos os condutores apresentavam uma taxa de acoolemia considerada crime, ou seja, igual ou superior a 1,2 gr/l.No âmbito da velocidade, foram fiscalizados 322.909 veículos e detetados 5.857 casos de excesso.Foram ainda detetadas 374 casos de uso do telemóvel durante a condução.

Para a operação, a GNR mobiliza diariamente cerca de 4.600 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.