Noventa por cento das mortes por cancro de pele podem ser evitadas

Em declarações à agência a propósito do Dia do Euromelanoma, que se assinala na quarta-feira, Ricardo Vieira, secretário-geral da APCC, lembrou que a prevenção "é fulcral" e que um estudo com base em dados dos hospitais públicos indicou que o melanoma,"Mesmo assim, faltam aqui os registos dos doentes que são tratados no serviço privado", afirmou este médico dos hospitais de Coimbra.Ricardo Vieira lembrou que o valor mais próximo da realidade se refere ao melanoma, o único cancro de pele incluído no Registo Oncológico. Em 2018 foram registados 1.000 novos casos deste cancro em Portugal.Contudo, insistiu, o melanoma é o cancro de pele menos frequente, mas é o que pode causar maior taxa de mortalidade (75% das mortes de cancro de pele).O especialista sublinhou ainda o caráter mutilante sobre o doente, frisando que "".", afirmou Ricardo Viera, sublinhando a importância de insistir em campanhas como a do Euromelanoma.", disse.Ricardo Vieira lembrou ainda, quanto aos solários, que "para se conseguir um bronzeamento é dada uma dose relativamente elevada de raios ultravioletas, que causam mutações", e que o risco de cancro aumenta três vezes.





Atenção e cuidados a ter







"Essas mutações são a causa do cancro", frisa o dermatologista, lembrando que a relação causa-efeito entre os solários e o melanoma está muito bem estabelecida", acrescentou.Também sobre os solários, o presidente da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV), António Massa, lembrou que, nalguns estados norte-americanos, as pessoas "têm que fazer uma declaração, nomeadamente no caso dos menores os pais têm que assumir o risco", e que na Austrália estes equipamentos já foram banidos.Ambos recordam que a exposição ao sol é benéfica, até por causa das deficiências de vitamina D, mas frisam que deve ser feita "nas horas mais favoráveis" - até às 11h00 e a partir das 16h00 -, e sempre com protetor solar.Chamam também a atenção para os dias nublados, em que a radiação infravermelha, que produz calor, não passa pelas nuvens, o que pode levar as pessoas a distraírem-se com a exposição e o protetor solar.Sobre como perceber que é uma boa ou má hora para a exposição solar, António Massa lembra que, "" e chama a atenção para a exposição solar ao longo do ano.