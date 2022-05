Novo adiamento. Alegações finais do processo de Pedrógão marcadas para 18 de maio

As alegações finais do processo sobre eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, previstas para esta quarta-feira, voltaram a ser adiadas. Terão lugar a 18 de maio, pelas 9h30, no Tribunal Judicial de Leiria.