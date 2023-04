Novo aeroporto de Lisboa tem lista de localizações

A apresentação da lista final vai ser feita na primeira conferência da Comissão Técnica Independente (CTI), sobre os resultados das atividades desenvolvidas na primeira fase da Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aumento da capacidade aeroportuária para a região de Lisboa.Criada no final do ano passado, a CTI tem como coordenadora-geral a professora Rosário Partidário e conta com uma equipa de seis coordenadores técnicos.Em entrevista à Lusa, no final de janeiro, Rosário Macário, que ficou responsável pela coordenação da área de planificação aeroportuária, adiantou que Beja e Alverca tinham entrado para a lista de possíveis localizações e que a comissão estava ainda aberta à receção de mais propostas.Estas duas localizações somam-se às cinco propostas na resolução do Conselho de Ministros aprovada no ano passado, que definiu a constituição de uma CTI para analisar cinco hipóteses para a solução aeroportuária de Lisboa (Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém), mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções.Nos últimos dias, têm sido noticiadas também as hipóteses de Monte Real (Leiria) e Alcochete + Portela. As conclusões da CTI serão conhecidas até novembro, passando-se depois para a fase de discussões públicas.