Novo arcebispo de Évora encara nomeação como um desafio

Lusa26 Jun, 2018, 16:26 | País

"Eu costumava dizer muitas vezes e disse no dia da minha ordenação episcopal, a 29 de junho de 2014, na Sé Catedral de Évora, que sou trigo do Minho feito pão no Alentejo", afirmou Francisco Senra Coelho, em declarações à agência Lusa.

O até agora bispo auxiliar de Braga assinalou que tem origens em Barcelos, no concelho de Braga, mas recordou que teve uma "estadia muito longa" no Alentejo, onde chegou com apenas 18 anos para estudar.

"Fiz os seis anos de filosofia e teologia no Instituto Superior de Teologia de Évora (ISTE) e acabei por ficar como pároco durante mais 28 anos. Somando os seis aos 28 dá 34 anos. Efetivamente, o meu coração se cruzou com o Alentejo", afirmou.

Francisco Senra Coelho foi hoje nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de Évora, sucedendo a José Alves.

O novo arcebispo de Évora disse ter recebido a notícia da nomeação com "alegria", considerando que se trata de "uma atitude de confiança" da parte do Papa Francisco e, ao mesmo tempo, um desafio para si.

O Santo Padre "depositou em mim a igreja de Évora, essa arquidiocese que é a mais extensa territorialmente falando em Portugal e que tem uma história de grande significado no contexto da história portuguesa e, como igreja no mundo contemporâneo, oferece desafios muito grandes à igreja católica", realçou.

Senra Coelho sublinhou que o seu regresso ao Alentejo será também "um desafio a continuar a aprofundar a beleza da relação humana" que encontrou na região, esperando "procurar que não haja descartados e marginalizados, que nas periferias da vida haja uma presença solidária e que a igreja seja parte dessa presença".

A nomeação de Francisco Senra Coelho como arcebispo de Évora surge mais de dois anos depois de José Alves ter apresentado a renúncia ao cargo ao Papa Francisco, por ter atingido o limite de idade canónico, os 75 anos.

José Alves, de 77 anos, está à frente da Arquidiocese de Évora desde fevereiro de 2008, depois de ter liderado a diocese de Portalegre - Castelo Branco durante quase quatro anos e desempenhado durante quase 30 anos várias funções e cargos na diocese alentejana.