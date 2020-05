Novo Banco, Mário Centeno e António Costa no epicentro do debate parlamentar

Foto: António Cotrim - Lusa

No parlamento, a oposição acusou esta tarde António Costa de estar a tentar desviar as atenções do Novo Banco ao lançar o tema da recandidatura do Presidente da Republica. Os partidos deixaram críticas à forma como a injeção de capital no antigo BES está a ser gerida.