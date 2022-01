Novo bastonário da Ordem dos Economistas é António Mendonça

O antigo ministro de José Sócrates substitui Rui Leão Martinho, depois de ter sido eleito com perto de 900 votos, mais 30 do que a lista opositora. Mendonça anunciou que a Ordem vai começar a controlar a aplicação do dinheiro da bazuca europeia.