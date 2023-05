Novo Centro de Meios Aéreos no Algarve entra quarta-feira em funcionamento

Localizado no concelho de São Brás de Alportel, a norte de Faro, na faixa central do Algarve, o novo centro vai acolher este ano as equipas dos meios aéreos que estavam adstritas aos centros de Loulé e de Cachopo (Tavira), ambos em fase final de obras.

Em declarações à Lusa, o comandante regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, considerou o novo espaço de "grande importância, já que permite mobilizar os recursos e os meios aéreos, e operar a partir dali".

"É um espaço que tem infraestruturas para qualquer situação de exceção. Não só para base de helicópteros, como serve de área de concentração e de reserva para preposicionar meios, servindo como base de apoio logístico indispensável a qualquer operação da Proteção Civil", notou.

De acordo com Vítor Vaz Pinto, a Proteção Civil "há muito que tinha pensado nesta solução" para operacionalizar meios de combate a incêndios, já que a sua centralidade "garante a proteção das áreas que estavam adstritas aos centros de Loulé e de Cachopo".

A conclusão da construção do Centro de Meios Aéreos de Cachopo está prevista para o final do mês de julho, enquanto os trabalhos de ampliação da base de helicópteros em serviço permanente de Loulé só deverão estar terminados no final de outubro.

"Assim, a solução foi abrir em São Brás de Alportel, uma solução que teve o apoio da Câmara, que disponibilizou todo o apoio logístico, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que em tempo útil prestou apoio para licenciar a infraestrutura, e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que cedeu o terreno", apontou.

Segundo o comandante, a Proteção Civil, além de um helicóptero ligeiro, vai criar condições para colocar uma segunda aeronave entre julho e setembro, o período de maior empenhamento operacional, "o que permite ter dois helicópteros de combate inicial aos fogos".

"Por outro lado, vai ali ficar também alocado o helicóptero bombardeiro pesado que iniciará a sua atividade a 01 de julho e que terminará a 30 de outubro", adiantou.

Segundo Vaz Pinto, a nova infraestrutura permite "algum conforto, porque é um espaço amplo e uma mais-valia para alocar e preparar os meios para usar em qualquer operação de exceção, incêndios ou sismos".

O projeto do novo CMA de São Brás de Alportel foi executado por técnicos do município, em coordenação com a Proteção Civil, que adaptaram o espaço do Parque de Manobras para operar os meios de proteção civil e socorro.