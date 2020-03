Novo Coronavírus. Associação que representa lares recomenda suspensão de visitas

Em declarações à Antena 1, João Ferreira de Almeida, presidente da associação que representa os lares privados, diz que decisão final cabe a cada instituição, mas considera que esta seria uma boa medida preventiva.







"A nossa opinião é que as visitas deviam ser mesmo suspensas", afirmou Ferreira de Almeida. "Como é evidente vai depender do critério de cada um. Num lar de idosos, com uma população super fragilizada, entrando o vírus vai ser muito, muito complicado".







Para o presidente da associação é necessário fazer tudo para impedir que o vírus chegue aos lares de idosos, embora considere que "vai ser inevitável".







Ferreira de Almeida recordou, nestas palavras à Antena 1, que os lares de idosos "estão cheios de pessoas com idades extremamente avançadas" e com "muito doentes com doenças crónicas, graves".