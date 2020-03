Novo coronavírus em Portugal. "Não se deve entrar em alarmismos", diz o PR

Questionado esta manhã sobre os dois casos do novo coronavírus detetados em Portugal, o Presidente da República começou por afirmar que "estes dois que estão confirmados têm uma origem fora do território português o que é uma vantagem. Felizmente um e outro deram conta da sua situação e limitaram os efeitos de um enventual contágio na medida do possível".