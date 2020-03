Novo coronavírus em Portugal. PM apela à "calma e serenidade"

"Creio que todos temos consciência que tratando-se de um epidemia de escala global, necessariamente Portugal devia ter casos confirmados". O primeiro-ministro demonstrou "confiança no nosso sistema de saúde e em todos os seus profissionais que seguramente estarão à altura de enfrentar esta situação". E redobrou o "apelo que temos que fazer todos uns aos outros para prevenirmos os contágios que mesmo de forma inconsciente podemos estar a fazer uns aos outros".