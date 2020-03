Novo coronavírus. Henrique Martins garante que avisou a tutela do colapso do SNS24

Henrique Martins diz que na segunda-feira ao fim da tarde avisou a tutela da grande afluência de chamadas ao sistema, sugerindo uma solução. Na madrugada de terça-feira, afirma ter enviado uma proposta formal por escrito apresentando essa mesma sugestão: a de evitar que os enfermeiros que trabalham na linha fossem para os centros de saúde ou hospitais e que cumprissem a totalidade do seu horário no SNS24, duplicando assim a capacidade do sistema.



O sistema está desenhado contratualmente para receber cerca de dez mil chamadas por dia.

“Eu não tenho jurisdição sobre os centros de saúde e hospitais”, argumenta Henrique Martins, afirmando que essa solução teria de passar pelo Governo. O responsável diz que ativou a linha até ao seu limite., garante o presidente dos Serviços Partilhados da Saúde, entretanto afastado pelo Governo.O responsável diz ter ficado surpreendido pela substituição da administração da instituição que gere o SNS24. Diz ter sido avisado pela secretária de Estado às 21h30 de quarta-feira, o dia imediatamente anterior a deixar de exercer funções, e diz que “não foi dada nenhuma justificação”.Henrique Martins diz não acreditar que o afastamento seja sinónimo de ser um bode expiatório para o que correu mal no SNS24 esta semana, dizendo ter informação de que a substituição estava a ser preparada já há umas semanas. No entanto, considera tratar-se de “desrespeito”, “falta de consideração” pelo trabalho encetado nos últimos seis anos, de uma “modernização sem precedentes”.

E aponta para o maior problema, que continua pendente: a falta de um concurso internacional para o prestador do serviço SNS24, um concurso que envolve mais de 30 milhões de euros. Diz que em novembro, por escrito, foi avisado à tutela um aviso sobre a necessidade de lançar o concurso, o que ainda não aconteceu, argumentando que isso se deve a uma dotação orçamental “insuficiente”.







O atual prestador trabalha até 15 de junho e o concurso demora pelo menos três meses, mais um para a validação por parte do Tribunal de Contas, o que leva a que possa ter de ser feito um “ajuste direto desnecessário”.







Esta sexta-feira, na reunião diária da tutela para enfrentar o coronavírus, foi abordada a questão e, no comunicado final, pode ler-se que “o Centro de Contacto SNS 24 vai reforçar a capacidade de resposta, quer ao nível recursos humanos, quer ao nível da melhoria de procedimentos internos”.



“O objetivo é diminuir o tempo de espera, reencaminhando os utentes para os canais digitais do SNS 24 e da Direção Geral de Saúde (DGS), nos casos em que os contactos não são para a obtenção informação clínica sobre o novo coronavírus”, refere o comunicado.