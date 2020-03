Novo coronavírus. Médica retirada do Pico pela Força Aérea internada no hospital da ilha Terceira

A Força Aérea foi chamada à Ilha do Pico, nos Açores, para transportar uma médica suspeita de infeção por o novo Coronavírus para um Hospital na Ilha Terceira. A profissional de saúde esteve em contacto com o cardiologista de 60 anos, infetado com a nova pneumonia viral, e que está internado no Hospital de Santo António, no Porto.