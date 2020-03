Novo coronavírus. Primeiro-ministro reitera a confiança na diretora-geral da Saúde

O primeiro-ministro reiterou a confiança na diretora-geral da Saúde. Os partidos questionaram António Costa sobre as medidas de controlo do novo coronavírus e Rui Rio disse esperar que o chefe do Governo não esteja a ser "otimista".