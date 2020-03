Novo Coronavírus. Subiu para seis o número de casos positivos em Portugal

O caso mais recente é o de uma mulher, que está internada em Lisboa. Há, ainda, cento e dezassete casos suspeitos no nosso país. De resto, está instalado o caos na linha de atendimento médico que ajuda os profissionais de saúde a validar novos casos de coronavírus, em que o tempo de espera se fixa entre as cinco e as sete horas.