Novo coronavírus.MAI garante que as forças de segurança têm regras muito claras sobre como agir

O ministro da Administração Interna garante que as forças de segurança têm regras muito claras sobre como intervir quer entre agentes, quer com cidadãos infetados com o novo coronavírus. Eduardo Cabrita refere-se a acções de contenção e de garantia de isolamento de espaço territorial ou de algum equipamento.