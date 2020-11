Novo executivo regional tomou posse

A cerimónia arrancou cerca das 15:00 locais (16:00 em Lisboa) e teve como convidados, entre outros, o antigo presidente do Governo Regional Mota Amaral e o chefe do executivo cessante, Vasco Cordeiro.

Na semana passada tomaram já posse os novos 57 deputados eleitos nas eleições regionais de 25 de outubro, tendo também sido eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa, o social-democrata Luís Garcia, da ilha do Faial.

Com a entrada em funções, o novo executivo tem agora até 10 dias para entregar à Assembleia Legislativa o programa de Governo.

O novo Governo Regional dos Açores integra 10 secretarias regionais e uma subsecretaria, além da presidência e da vice-presidência.

O novo executivo de coligação deixará de ter uma secretaria para a Solidariedade Social, área que passa para a vice-presidência, e passará a ter uma secretaria específica para as Finanças e outra para o Emprego.

A Cultura, Ciência e Transição Digital têm também uma secretaria, enquanto Transportes e Turismo ficam concentrados na mesma tutela.

O Governo tem ainda um subsecretário regional da Presidência, que tutelará os assuntos parlamentares e relações externas.

Antigo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro é licenciado em Direito, foi assessor nos governos de Mota Amaral (antes de o PS assumir o poder há 24 anos) e líder da bancada parlamentar do PSD.

A vice-presidência do executivo açoriano e a Secretaria Regional do Ambiente são entregues ao CDS-PP, enquanto o PPM fica com a pasta do Mar.

O líder regional centrista, Artur Lima, médico dentista e deputado regional desde 2005, é o vice-presidente do XIII executivo açoriano.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro, mas perdeu a maioria absoluta que detinha há 20 anos, elegendo 25 deputados.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com o Iniciativa Liberal (IL).

A lista completa dos elementos que integram o XIII Governo dos Açores, excetuando os diretores regionais, ainda não revelados, é a seguinte:

Presidente do Governo - José Manuel Bolieiro

Vice-presidente do Governo - Artur Lima

Secretário Regional da Saúde e Desporto - Clélio Meneses

Secretária Regional da Educação - Sofia Ribeiro

Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública - Joaquim Bastos e Silva

Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural - António Ventura

Secretário Regional do Mar e Pescas - Manuel São João

Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital - Susete Peixoto Amaro

Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas - Alonso Miguel

Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia - Mário Mota Borges

Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego - Duarte Freitas

Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações - Ana Carvalho

Subsecretário Regional da Presidência - Pedro Faria e Castro