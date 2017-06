Partilhar o artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas Imprimir o artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas Enviar por email o artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas Aumentar a fonte do artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas Diminuir a fonte do artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas Ouvir o artigo Novo incidente com um drone em Lisboa. TAP pede mais medidas