Novo internamento de pediatria do hospital de Gaia recebe primeiras crianças

Em comunicado, esta unidade de saúde, do distrito do Porto, explicou que as crianças internadas na Unidade II, localizada no centro de Gaia, estão a ser transferidas para a Unidade I, no Monte da Virgem, onde foi construído o novo internamento de pediatria.

Esta transferência, que será realizada durante toda a manhã, é uma "operação logística complexa" que mobiliza vários meios, sublinhou.

O novo internamento de pediatria, que conta com 27 camas, faz parte do Centro Maternoinfantil de Gaia cuja abertura está prevista para o início de 2022.

Este edifício teve um investimento de aproximadamente 14 milhões de euros e demorou 26 semanas a ser construído, referiu o centro hospitalar.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Rui Guimarães, adiantou, citado no comunicado, que a transferência das crianças irá permitir que aquelas que tenham necessidade de internamento via urgência não sejam relocalizadas para a Unidade II, através de ambulância.

O dia de hoje marca o "primeiro momento" da deslocalização das especialidades da mulher e criança da Unidade II para a I, vincou.

Esta transferência permite uma maior racionalização e organização de recursos, quer humanos quer técnicos, melhorando a capacidade de resposta e qualidade dos serviços prestados, entendeu.