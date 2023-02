"Novo" Jardim da Praça do Império inaugurado hoje

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, inauguram esta terça-feira o "novo" Jardim da Praça do Império, em Belém, que foi requalificado. O principal objetivo das obras foi o de recuperar o conceito original do jardim, da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo, desenhado em 1940.