Novo movimento procura reforçar SNS

O movimento quer recuperar a atividade cancelada no SNS e resolver os tempos de espera desadequados em todas as especialidades no espaço de um ano.



Exige ainda que o país evolua para um orçamento público da Saúde em percentagem do PIB equivalente à média da União Europeia, com uma lei de meios e orçamentação plurianual.