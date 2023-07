Parque verde de Loures. Sá Fernandes garante cumprimento de regras

É lançado esta sexta-feira o concurso público para a construção do novo parque verde de Loures: os 35 hectares de terreno onde se localizavam as antigas instalações da Infraestruturas de Portugal.

Estão preparados para receber milhares de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude e serão depois transformados numa ligação verde até ao Rio Trancão.



Terá 600 árvores, um passadiço, restaurante, parque infantil e outros espaços desportivos. Terá também uma área dedicada a grandes eventos e festivais, onde se confirma para já a realização da Semana Académica de Lisboa.



A obra está orçamentada em 3,5 milhões de euros e é um dos contratos do Governo para a Jornada Mundial da Juventude.



De acordo com o jornal Expresso, quase metade dos concursos para a Jornada foram celebrados nos últimos 30 dias, todos através de ajuste direto. Ao todo, já foram celebrados mais de 194 contratos num valor que ultrapassa os 38 milhões de euros.



O coordenador do Grupo de Projeto, José Sá Fernandes, garante foram cumpridas todas as regras de contratação pública.