Novo patriarca de Lisboa deve ser anunciado após a JMJ

A informação é avançada ao jornal 7 Margens com base em várias fontes eclesiásticas e surge no momento em que o patriarca Manuel Clemente confirma que a saída está para breve.



O nome do futuro patriarca, que estará já escolhido e decidido pelo papa, permanece para já uma incógnita.



Para esta segunda-feira está agendado um almoço de confraternização e despedida do clero do patriarcado, em Óbidos.



Manuel Clemente celebra hoje 75 anos, a idade canónica para a resignação, e desmente que os casos de abusos sexuais na igreja estejam na origem do pedido de renuncia que fez ao Papa.



Diz que é urgente reestruturar a diocese de Lisboa logo depois da Jornada Mundial da Juventude e antes ainda do inicio de um novo ano pastoral.