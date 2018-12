Novo polo turístico da Comporta vai ter um Museu de Arte Contemporânea

Foto: Herdade da Comporta/DR

Do que a Antena 1 apurou vão ser construídos hotéis, residências, vilas e condomínios. Para além da aposta na natureza, a cultura também vai ter destaque com a criação de um Museu de Arte Contemporânea.



A par com a pressão urbanística e de construção, a criação de campos de golfe é uma das principais críticas dos Ambientalistas a este novo Empreendimento Turístico para a Herdade da Comporta. Uma questão que o consórcio equacionou e dos três campos de golfe previstos inicialmente, apenas um vai avançar.



Quando o empreendimento estiver a funcionar prevê-se a criação de dois a três mil postos de trabalho diretos.



Segundo o Consórcio trata-se de um investimento que quer respeitar a comunidade local num modelo de desenvolvimento amigo do Ambiente. A Reportagem é da jornalista Arlinda Brandão.