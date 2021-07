Novo recorde diário de vacinação com 158 mil inoculações

“Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais dos centros de vacinação que dão, diariamente, o seu melhor”, refere uma informação da task force.



Com estes dados, conseguiu-se vacinar mais de 611 mil pessoas em apenas quatro dias, numa estratégia assumida de aceleração da vacinação para responder com maior eficácia à variante delta, já predominante em Portugal, mesmo que isso implicasse mais tempos de espera.



Ontem, o coordenador da "task force" revelava que apenas 51 dos 300 centros que implementaram o sistema de semáforos virtuais sobre os tempos de espera apresentaram hoje sinais vermelhos e amarelos.



"A grande maioria dos centros de vacinação já tem (o sistema) de semáforos ativos. Hoje, em cerca de 300 centros, apenas 23 estavam com filas a vermelho, e 28 com amarelo. Feitas as contas, apenas um sexto dos centros sentiram dificuldades, mas os restantes estão conseguir a seguir o processo normalmente", disse o vice-almirante Gouveia e Melo.



No caso de a luz do semáforo virtual estar vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Se estiver amarela a previsão do atendimento é entre 30 minutos a uma hora e quando a cor for verde o período provável de espera é de 30 minutos.