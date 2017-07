Partilhar o artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios Imprimir o artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios Enviar por email o artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios Aumentar a fonte do artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios Diminuir a fonte do artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios Ouvir o artigo Novo secretário de Estado da Floresta conseguiu em 2014 unanimidade em torno do relatório sobre incêndios