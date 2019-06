Novos Airbus da TAP provocam náuseas a tripulações e passageiros

A situação já motivou reuniões na fábrica da construtora em França.



Os primeiros aparelhos A330 neo foram entregues em Novembro de 2018. A TAP foi a primeira companhia aérea do mundo a voar com os novos avioes da Airbus.



Em comunicado, a transportadora garante que "nunca colocaria os seus clientes e trabalhadores numa situação de risco para a sua saúde" e classifica as situações como "ligeiras indisposições ... pontuais".