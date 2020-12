Novos casos de infeção e novas mutações do vírus podem comprometer eficácia da vacina

Entretanto o surgimento de uma nova variante do vírus em Inglaterra fez levantar algumas questões, desde logo se "É ou não é" motivo para recear a eficácia da vacina.



O coordenador do plano de vacinação em Portugal, Francisco Ramos, diz que neste momento é impossível garantir uma imunidade de grupo na população.



O pneumologista Filipe Froes diz que a maior preocupação é evitar a todo o custo o contágio do vírus.