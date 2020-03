Novos casos de infeção em Portugal

Subiu para 25 o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal. Esta manhã, foram confirmados mais quatro casos. São 3 mulheres e um homem com idades entre os 40 e 70 anos que estão já internados no hospital de S. João. Todos têm ligação ao homem de Felgueiras que esteve na Feira de calçado em Milão. Mais de quatrocentas pessoas estão em vigilância.