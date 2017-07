Novos fármacos evitaram cerca de 3550 mortes por hepatite C

RTP 28 Jul, 2017, 13:25 / atualizado em 28 Jul, 2017, 13:25 | País

No primeiro ano de aplicação, os medicamentos evitaram 3477 mortes prematuras e 339 transplantes hepáticos, além de poupar ao Estado 271,4 milhões de euros com tratamentos das consequências da doença.Segundo o relatório, foram confirmados 378 casos de hepatite A de janeiro até 30 de junho deste ano.



A diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, Isabel Aldir, explicou que foram iniciados 11.792 tratamentos e que, dos 6.880 doentes que já concluíram a terapêutica, 6.639 estão curados.



Apesar da eficácia dos novos fármacos, Isabel Aldir alertou para a necessidade dos doentes receberem o tratamento com maior antecedência, tendo em conta que 30 por cento dos doentes que o iniciaram já apresentavam cirrose e 18 por cento pré-cirrose.



Portugal já negociou um novo acordo que permite a administração destes fármacos aos portadores da doença. Estima-se que no país 0,4 a um por cento da população seja portadora de hepatite B e que 17 mil pessoas tenham sido diagnosticadas com hepatite C.



c/ Lusa