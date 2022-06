Novos médicos de família recebem mais 60% em zonas com falta de profissionais

Os novos médicos de família vão receber mais 60% do salário se trabalharem em zonas com falta de profissionais. Há 239 vagas, quase todas em Lisboa e Vale do Tejo. Na comissão de saúde, Marta Temido assumiu a responsabilidade política por todas as falhas e admitiu que grandes reformas irão avançar este ano.