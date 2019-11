Novos médicos fizeram Juramento de Hipócrates na Covilhã

Na cerimónia nacional do Juramento de Hipócrates que decorreu na Covilhã, 140 novos médicos receberam as cédulas profissionais. A falta de vagas para especialização, é uma das preocupações dos novos diplomados o que pode condicionar o exercício da profissão no interior do país.