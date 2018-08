Novos trabalhadores da EMEF começam a ser recrutados

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A garantia é dada pelo secretário de Estado das Infraestruturas, que visitou hoje o parque da EMEF, em Campolide.



Guilherme de Oliveira Martins também deu a garantia da abertura, em breve, de um concurso público para aquisição de novas composições.



Atualmente a CP está a resolver os problemas existentes na rede através de aluguer de comboios a Espanha.



Uma solução que deve custar cerca de três milhões e meio de euros à CP.



O objetivo é colocar tudo sob carris, para resolver as repetidas falhas na prestação do serviço.



A resposta do Governo para resolver as muitas falhas apontadas à CP, nos últimos tempos.



A empresa Comboios de Portugal chegou mesmo a suspender a venda de bilhetes nos comboios Alfa-pendular, devido a avarias nas carruagens.