Número de alunos que entraram no ensino superior é o mais elevado desde 2010

A nota mais alta de entrada, é a do curso de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico de Lisboa. O último aluno colocado entrou com quase 19 valores - 18,8. Logo a seguir, também no Técnico, está o curso de engenharia Física e Tecnológica com 18,75.

O Terceiro lugar é ocupado pela Faculdade de Engenharia do Porto, com 18,43 no curso de engenharia e Gestão Industrial.



Medicina não está no Top 3. Ocupa a quarta posição. A nota do último colocado na Faculdade de Medicina do Porto foi de 18,33 valores.



Para a segunda fase de acesso ao ensino superior há ainda mais de 6.200 vagas.