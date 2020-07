Número de bombeiros feridos em Castro Verde sobe para quatro

Castro Verde, Beja, 13 jul 2020 (Lusa) - O número de bombeiros feridos no incêndio que deflagrou hoje à tarde no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, subiu para quatro, tendo sido acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), informou a Proteção Civil.