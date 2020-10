Número de casos na Esquadra de Estremoz da PSP sobe para 10

A fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou que, na sequência de um caso covid-19, detetado na quarta-feira, 37 elementos da Esquadra de Estremoz foram testados, dos quais 10 tiveram resultado positivo.

Segundo a mesma fonte, os restantes 27 elementos da PSP na cidade alentejana fizeram teste com resultado negativo para o novo coronavírus SARS-CoV-2 e encontram-se em isolamento profilático e vigilância ativa pelas autoridades de saúde.

A fonte notou que a Esquadra de Estremoz da Polícia de Segurança Pública (PSP) está a funcionar com todas as valências, mantendo-se o serviço de atendimento e policiamento com elementos do Comando Distrital de Évora.

Questionado pela Lusa sobre eventuais casos na comunidade relacionados com os da PSP, o presidente da Câmara de Estremoz, Francisco Ramos, adiantou que só dispõe dos "dados globais" de infetados com covid-19 no concelho, notando que "alguns elementos da PSP não residem em Estremoz".

O autarca referiu que a mais recente informação da Autoridade de Saúde Pública, enviada ao município no domingo à tarde, aponta para a existência de 57 casos ativos no concelho de Estremoz e quatro pessoas já recuperadas da doença.

As instalações da PSP em Estremoz fecharam depois de ter sido detetado, na quarta-feira, um caso de covid-19 numa pessoa do pessoal de apoio, mas reabriram na sexta-feira após uma ação de limpeza e desinfeção.

Portugal contabiliza pelo menos 2.343 mortos associados à covid-19 em 121.133 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).