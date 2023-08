O aumento do número de menores estrangeiros está a fazer subir o número de crianças em risco em Portugal. O alerta é do Instituto de Segurança Social.

O número de entrada de menores em instituições de acolhimento do Estado está a aumentar e a subida é explicada pela chegada de mais crianças e jovens não acompanhados ou deslocados.



No ano passado, foram acolhidas mais de duas mil crianças e jovens. São mais 19% do que em 2021.



Mais de duzentas são estrangeiros que chegam sem família.



A maioria veio de campos de refugiados sobrelotados da Grécia, ao abrigo do Programa de Recolocação Voluntária.