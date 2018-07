Número de detidos pela PSP em operação contra o tráfico de armas subiu para 17

Lusa04 Jul, 2018, 17:52 | País

Num balanço feito pela PSP às 12:00, a operação denominada "Colmeia" tinha resultado em "13 detenções" e na apreensão de 27 armas.

A operação teve início pelas 07:00 de hoje e "visou o cumprimento de 54 mandados de busca", informou o intendente Resende da Silva durante uma conferência de imprensa no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O intendente Resende da Silva avançou que a operação "foi o culminar de uma investigação de cerca de um ano" e "incidiu no crime de tráfico de armas".

Além das 27 armas de fogo apreendidas pelas forças de segurança, também foram apreendidas "várias centenas de munições, bem como acessórios de armas de fogo".

O responsável revelou que as buscas nos quatro distritos "foram bastante espalhadas" e que, "da parte da PSP, o efetivo fixou-se acima dos 400 polícias".

A operação "Colmeia" surgiu com base numa investigação que está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, (DIAP) e participaram os comandos metropolitanos da PSP do Porto, Santarém, Lisboa e Setúbal, além da Unidade Especial da Polícia (UEP) e de elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), de acordo com o responsável.

Num comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) revela que a operação teve "por objeto a investigação dos crimes de tráfico de armas de fogo praticados por um número alargado de suspeitos", permitindo "apreender as armas de fogo transacionadas e possuídas ilicitamente e pôr termo a esta concreta atividade criminosa de elevada perigosidade e potenciadora da prática de outros crimes".

Os detidos vão ser presentes ao DIAP de Lisboa na quinta-feira.