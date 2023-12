Só o ano passado entraram no país 118 mil imigrantes, o valor mais elevado desde que há registo.



A maioria destes migrantes vem do Brasil (29%), muito atrás ficam os britânicos (6%), e os cabo-verdianos (4,9%).



Desde 2019 que o número de imigrantes, os que entram em Portugal, é três vezes maior do que o de emigrantes, os que saem. É exatamente por causa disso que a população portuguesa tem crescido.