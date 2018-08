Número de feridos subiu para 36

“Felizmente nada de grave. São basicamente inalações de fumos, exaustão e entorses”, esclareceu.



O número de desalojados também aumentou para 299 pessoas. Estas pessoas estão distribuídas por centros de apoio em Portimão, a vila de Monchique e Marmelete (no mesmo concelho), Silves e São Bartolomeu de Messines.



O vento continua a ser o “grande adversário” e vai continuar a soprar de norte, moderado, com rajadas entre os 20 e os 25 quilómetros por hora. Mas poderão existir alturas “em que poderá soprar com rajadas que vão até aos 50 quilómetros por hora. O que pode provocar vários reacendimentos.



Com base neste cenário, “vamos ter ao longo do dia de garantir a máxima e permanente monotorização de todo o perímetro que já tem uma extensão significativa que já ultrapassa os 100 quilómetros”.



“Isto representa um trabalho importantíssimo não só no que é o combate, mas também naquilo que é a vigilância e as operações de consolidação e de rescaldo”.



Apesar de nesta altura não existirem frentes ativas, Fóia, São Marcos da Serra, São Bartolomeu de Messines e Silves continuam com focos de incêndios.



"Neste momento não podemos falar em frentes ativas, mas antes em pontos quentes, pontos sensíveis, pequenas áreas onde ainda há chamas, cujo combate estamos a reforçar com meios terrestres e para onde vamos deslocar meios aéreos".



Durante a noite, “as condições no terreno e meteorológicas ajudaram à consolidação da estratégia dos trabalhos definidos”, acrescentou.



“Sobretudo naquilo que diz respeito à consolidação dos trabalhos em toda a área entre São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines e Silves. Ou seja, a área que ontem à tarde tinha sido afetada pela reativação que na prática proporcionou um novo foco de incêndio, com uma grande dimensão”.



Segundo Patrícia Gaspar, “neste momento estamos a implantar a estratégia muito assente naquilo que é o trabalho da maquinaria pesada. As máquinas de rasto, neste incêndio têm feito um trabalho absolutamente fundamental. É com base nessa estratégia que continuamos neste momento a operar no terreno”.



No terreno estão “pelotões das Forças Armadas, que neste momento ocupam posições onde temos já áreas do perímetro em rescaldo, em vigilância. Para garantir que este trabalho tem uma continuidade”.



No combate às chamas estão cerca de 1.400 operacionais, 469 meios terrestres e dois meios aéreos a atuar.



Um meio aéreo de reconhecimento e foi acionado também um meio aéreo de vigilância que vai sobrevoar toda a zona de operações.