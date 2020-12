Número de infetados no surto no lar da Misericórdia de Serpa sobe para 24

Já depois de terem tido resultados negativos nos primeiros testes de despiste do vírus que provoca a covid-19, 12 utentes do Lar de S. Francisco começaram a ter sintomias compatíveis com a doença e fizeram novos testes, tendo sido confirmada a infeção em oito deles na quarta-feira, disse à agência Lusa Tomé Pires.

Segundo o autarca, estes oito idosos foram transferidos na quarta-feira para a Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), situada no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, na cidade de Serpa, no distrito de Beja, juntando-se aos outros 10 utentes do lar infetados e que já lá estavam desde domingo.

Com a confirmação dos oito novos casos de infeção, subiu de 16 para 24 o número total de infetados no surto no lar, entre os quais há 21 utentes e três funcionários, precisou o autarca.

Dos 21 utentes infetados, 18 estão na ZCAP e três internados no hospital de Beja, sendo que dois destes deverão ter alta hoje ou na sexta-feira e depois ser transferidos para aquela infraestrutura de retaguarda criada para alojar pessoas infetadas pelo vírus da covid-19, indicou.

De acordo com Tomé Pires, o primeiro caso de infeção confirmando no Lar de S. Francisco, que tem 94 utentes e é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, foi o de um funcionário, que, após começar a ter sintomas, fez um teste de despiste do vírus da covid-19, cujo resultado positivo foi conhecido no passado dia 24 de novembro.

Dois dias depois foram feitos testes de despiste a todos os utentes e aos restantes funcionários do lar, tendo-se ficado a saber, no dia 27 de novembro, que 13 utentes estavam infetados e, no dia seguinte, que mais dois funcionários também tinham a infeção.

No passado domingo, 10 dos 13 primeiros utentes com infeção confirmada foram transferidos para a ZCAP e os outros três, devido ao estado de saúde, acabaram por ser transportados para o hospital de Beja, onde ficaram internados.

Segundo o autarca, até hoje, no concelho de Serpa, há registo de 187 pessoas infetadas pelo vírus da covid-19, das quais 86 estão com infeções ativas, 99 já recuperaram e duas morreram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

LL/SYM // MCL