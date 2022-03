Número de internados com covid-19 pode aumentar nos próximos dias

A incidência de infeções mantém uma tendência estável. De acordo com o relatório do Instituto Ricardo Jorge, que traça as linhas vermelhas da pandemia, registam-se agora 731 casos por 100 mil habitantes.



O R(t) está a descer. Fixou-se em 0,97 a nível nacional. Diminuiu também a mortalidade, embora a um ritmo mais baixo: está ainda nos 25 óbitos por milhão de habitantes.



Em qualquer caso, a corrida às urgências está a aumentar, até pela subida de doentes com gripe.