Número de internamentos aumentou 19% na última semana

O número de doentes internados com covid-19 aumentou 19% na última semana, indicou hoje a ministra de Estado e da Presidência, sublinhando que ainda assim este crescimento é mais lento em comparação com o número de novos casos.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas um total de 774 doentes com covid-19, 174 dos quais em cuidados intensivos.

Comparativamente à semana passada, estes números representam "um crescimento de 19% de internamentos e de 18% de pessoas internadas em cuidados intensivos", disse a ministra Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

Apesar do aumento, a governante sublinhou que no que respeita a este indicador, o país mantém-se abaixo das linhas vermelhas definidas no início do processo de desconfinamento e que o crescimento registado é "mais lento do que o do número de casos".

Relativamente à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Mariana Vieira da Silva referiu que está "controlada" e que a situação nos hospitais não é idêntica em todas as zonas do país, permitindo, por isso, continuar a fazer uma gestão nacional da rede hospitalar "como já era feita, aliás, mesmo fora do contexto da pandemia".

"Não antevemos nas próximas semanas dificuldades específicas. O que entendemos é que é necessário continuar a conter o avanço da pandemia para poder prosseguir o processo de vacinação e essa é a nossa principal prioridade", acrescentou.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.187 pessoas e foram registados 920.200 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.